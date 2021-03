Jared Leto a Roma per 'House of Gucci' passeggia in centro: foto

Jared Leto è a Roma per girare “House of Gucci”. C’è anche il divo classe 1971 nel mega cast del nuovo film di Ridley Scott, con Lady Gaga, protagonista nei panni di Patrizia Reggiani, e Adam Driver, suo marito Maurizio Gucci. Nella Capitale, quando il set è si ferma, l’artista si prende una pausa e passeggia in centro, ammirando le bellezze della Città Eterna.

Cappellino in lana multicolor, piumino contro il freddo turchese e nero di un noto brand moda e pantaloni casual. Jared, con la mascherina che gli copre il volto, si aggira nei vicoli di Roma. La chioma inconfondibile, lunga e spettinata, non passa però inosservata e i paparazzi subito fanno a gara per immortalarlo.

In “House of Gucci”, è irriconoscibile nei panni di Paolo Gucci, il cugino di Maurizio, invecchiato e stempiato, con delle lunghe basette stile anni Settanta. Quando le riprese si interrompono, però, Jared Leto si riappropria della sua identità e si gusta una passeggiata con un assistente accanto che non lo perde di vista.

E’ in Italia dallo scorso 6 marzo, come ha rivelato sul social agli oltre 10 milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, musica, backstage, servizi fotografici e privato. A Roma gli piace camminare e osservare i monumenti antichi che lo circondano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.