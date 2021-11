Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, a 20 anni ha già 7 tatuaggi: foto

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ex volto con il papà di The Voice Senior, a soli 20 anni ha già 7 tatuaggi. La biondina lo rivela sul social rispondendo alle domande dei follower, poi li mostra a uno a uno. Non contenta rivela: “Ne farò altri tra qualche giorno”.

Bella, accattivante, sensuale, Jasmine adora i tattoo, ha iniziato a farli da giovanissima, poco più che adolescente. E’ già arrivata ad averne molti per una della sua età. Sul fianco, appena sotto il seno, si è fatta incidere una curiosa scritta che la rappresenta: “Ribelle in amore”.

La Carrisi ha anche delle farfalline all’inguine, una rosa sul polso, un’altra scritta sulla mano, un cuoricino sul polso, altre farfalle su uno degli avambracci e una mezza luna appena dietro un orecchio, che si può vedere solo se porta i capelli raccolti.

Jasmine Carrisi farà altri tatuaggi, sicuramente, ma non ritoccherà più il suo aspetto. Quando le domandano “Pensi di fare altri interventi di chirurgia estetica oltre le labbra”, risponde: “No in realtà, anche perché già mi dicono che sono tutta rifatta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2021.