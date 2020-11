Jasmine Carrisi e papà Al Bano: prime immagini da coach a 'The Voice Senior'

Jasmine Carrisi e papà Al Bano saranno tra i coach di The Voice Senior: le prime immagini del promo della trasmissione la mostrano bella e sicura di sé, nonostante la biondina abbia solo 19 anni. La figlia dell’artista 77enne e di Loredana Lecciso debutta accanto al padre nella nuova versione del talent, questa volta riservato agli over 60, condotto da Antonella Clerici su Rai Uno.

Jasmine Carrisi sogna un futuro nella musica, intanto sarà giudice in coppia con Al Bano a The Voice Senior. Nel programma, che dovrebbe prendere il via venerdì 27 novembre, anche se non è stato ancora confermato, altri nomi eccellenti sono chiamati a giudicare i talenti in gara: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Jasmine fa la sua apparizione in tv, ma nessuna raccomandazione dal famosissimo papà come 'figlia di'. Al Bano rispedisce al mittente tutte le malignità sulla sua ragazza. Non è stato di certo lui a imporla al suo fianco: è tutto partito dalla produzione dello show. Così chiarisce a Di Più Tv.

“Mi accusano di nepotismo, robe da matti! - sbotta sulle pagine del settimanale - E’ mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di criticare”.

Albano Carrisi spiega che Jasmine è vissuta a “pane e concerti” e ha grande e conoscenza musicale. La produzione del talent prima ha chiamato lui, poi ha deciso di coinvolgere anche la figlia. Lei, entusiasta, ha subito detto di sì.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2020.