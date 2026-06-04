La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso svela com’è nata la storia d’amore col ragazzo 24enne

Lei compirà 25 anni il prossimo 15 giugno: ha quasi un anno più di lui, che la fa ridere molto

Jasmine Carrisi è appassionata in strada, alla luce del sole, con Haitam a Milano, città dove si è trasferita per motivi di studio. Chi pubblica le immagini della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che bacia il fidanzato, a cui è legata da pochi mesi. La quasi 25enne (compirà gli anni il prossimo 15 giugno) al settimanale svela com’è nata la storia d’amore col ragazzo più piccolo di lei di quasi un anno. “Ci siamo conosciuti qui, frequentando gli stessi posti”, confida.

Jasmine Carrisi appassionata con Haitam a Milano: ''Ci siamo conosciuti qui, frequentando gli stessi posti''

“Lo conoscevo già tramite i social, perché anche io faccio la content creator come lui. Ci siamo conosciuti a Milano, frequentando gli stessi posti. Non è stato qualcosa di immediato: col tempo, con i mesi, abbiamo avuto modo di conoscerci. E’ un sentimento nato piano piano”, racconta Jasmine.

Haitam ha fatto centro, lei spiega come l’ha conquistata: “E’ riuscito ad andare oltre il mio carattere inizialmente un po' chiuso. Ha saputo superare il mio essere ‘eremita’. E poi ci divertiamo tantissimo insieme: ridiamo molto. Ha una personalità estroversa, simpatica. Sicuramente, essendo diversi caratterialmente, mi sta insegnando a essere più sicura di me, a esprimere la mia personalità e a prendere la vita con più leggerezza. Tendo a essere molto riflessiva, a volte anche pesante, quindi lui mi ha portato più leggerezza”.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso svela com’è nata la storia d’amore col ragazzo 24enne

Sia lei che lui abitano da soli e sono ‘indipendenti’ dalla famiglia. Jasmine sottolinea: “E’ come avere una relazione più adulta, meno filtrata. Possiamo viverci di più, viaggiare insieme, fare esperienze solo noi due. E’ diverso, più maturo”.

Mamma Loredana ha già conosciuto il fidanzato della figlia: “Ha avuto un'impressione positiva. L'ha conosciuto dopo un po' che stavamo insieme, perché inizialmente volevo tenermi tutto per me. E' un ragazzo educato e accomodante, quindi le è piaciuto subito”. Papà Al Bano no: “Più per una questione di incastri. lo vivo a Milano, siamo un po' lontani, ma ci sarà sicuramente l'occasione giusta, magari anche quest’estate".