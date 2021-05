Jasmine Carrisi canta dal vivo in tv per la prima volta: le immagini

Jasmine Carrisi canta dal vivo per la prima volta in tv. Ospite con il padre Al Bano di Mara Venier a Domenica In si esibisce con il suo brano, “Ego”, osservata attentamente dal papà. Tra poco compirà 20 anni, giovanissima con il microfono in mano sembra avere una grande confidenza. Ha scelto di puntare su un futuro nella musica, pur senza rinunciare all’università e la sua famiglia l’appoggia.

E’ spigliata e ironica. A fine performance, Mara sottolinea ad Al Bano: “Come te la guardi, eh!”. Il cantante replica: “I figli vanno guardati e guidati sempre, qualsiasi mestiere abbiano scelto di fare”. La ragazza lo stoppa e scherzosa ribatte: “Non ti allargare ora… Comunque è vero, mi segue tantissimo!”.

Al Bano parla fiero della figlia: “Con lei è meglio non mettersi mai in difficoltà, se le dico di fare qualcosa lei puntualmente non la fa. E’ silenziosamente ribelle". “Io seguo il mio istinto“, spiega Jasmine. “Che voto ti daresti come padre?”, domanda al papà. Al Bano controbatte: "Dovresti dirmelo tu… che voto mi daresti come padre?”. “Nove e mezzo, perché 10 non si dà a nessuno”, gli dice lei.

Per la biondina Albano Carrisi è un uomo “fatto di amore”, che ama “incondizionatamente la famiglia”. Gli vuole molto bene e sa che lui, nonostante tutto, sarà sempre al suo fianco per sostenerla, come pure mamma Loredana Lecciso. “La tua felicità è la mia. Non abbandonare mai la strada della cultura, più ne hai e meglio è”, gli dice l’artista 78enne, che in questo modo dà la sua benedizione artistica alla piccolina di casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2021.