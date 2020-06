Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, diventa cantante: esce la sua prima canzone. Ecco cosa ne pensa il padre

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, debutta da cantante con la sua prima canzone, “Ego”. Il brano rap, pubblicato su YouTube e Spotify, ha avuto già successo. Entusiasta il padre: la sua ragazza lo rende orgoglioso. Anche il resto della famiglia ha approvato la sua scelta: quella di entrare nel mondo della musica.

Jasmine Carrisi, che ha appena fatto l’esame di maturità, a 19 anni diventa cantante. Ha già recitato da attrice. Sulla sua prima canzone a Oggi dice: “Il realtà l’ho incisa per gioco, poi è piaciuta a tutti, dai miei amici alla mia famiglia e ho deciso di farla uscire. Nella canzone parlo di me. Ego sono io. Ho scritto il testo, le musiche sono di Alterisio Paoletti, un grandissimo musicista, ne sono onoratissima”.

Presto arriverà anche il videoclip di “Ego”. Jasmine rivela: “E’ stato interamente girato a Cellino San Marco”. La Carrisi ha fatto ascoltare il brano prima ai suoi genitori: “Erano entusiasti e sono stati loro a convincermi a pubblicarlo. Io lo avevo scritto e cantato per me”

Anche i fratelli e le sorelle sono stati felici del debutto: “Bido (Albano Jr., ndr) diceva che nelle prime versioni non c’era un ritornello orecchiabile e aveva ragione: l’ho messo. A Cristel è piaciuto molto e ha amato il videoclip, che ho condiviso con tutte le sorelle nella nostra chat. Brigitta (la prima figlia che Loredana Lecciso ha avuto da Fabio Cazzato, ndr) e Romina Jr. Mi hanno dato consigli sul video: sono molto preparate sul piano estetico. Infine Yari ha letto il testo per primo e gli è piaciuto molto".

Jasmine Carrisi sogna in grande. Le piacerebbe duettare con Sfera Ebbasta e Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi. Non è finita qui: vorrebbe arrivare al Festival di Sanremo, seguendo le orme paterne: “Quel palco mete molta paura. Sono ancora giovane e devo fare tanta gavetta. Comunque non porterei questo genere di musica, anche se il pubblico dell’Ariston e del festival sta molto cambiando”.

Anche il fidanzato Alessandro Greco ha ascoltato la canzone: “Gli è piaciuta moltissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.