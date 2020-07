Jasmine Carrisi in copertina col padre Al Bano: 'Sento addosso i pregiudizi sui figli d'arte, ma sono decisa'

Jasmine Carrisi sorride sulla copertina di Gente insieme al padre Al Bano. Il suo esordio nella musica con il brano rap “Ego”, l'ha messa al centro dei riflettori. La bella 19enne non ha paura. “Non è facile per me proporre una canzone: i pregiudizi sulla figlia d’arte li sento addosso, il confronto con papà è inevitabile ed è un bel peso da sopportare, ma alla fine mi sono decisa”, rivela al settimanale.

Jasmine racconta: “Con ‘Ego’ volevo rivelarmi, mostrarmi per come sono, senza filtri, anche a costo di non piacere. E' molto diversa dalla musica che canta mio padre, è un rap con una base di stampo classica, eppure mi ha fatto i complimenti. Gli è piaciuto il mio testo: un invito a guardarsi dentro prima che intorno, a non criticare gli altri se non hai nulla dentro di te“.

“E’ riuscita a sorprendermi - rivela Al Bano - Non ho mai spinto nessuno dei miei figli a seguire le mie orme. La prova? Ho sempre desiderato che almeno uno studiasse Legge, un avvocato in famiglia serve sempre, ma, come si vede, hanno seguito altri percorsi. E in fondo li capisco: sono cresciuti immersi nella musica”. Poi aggiunge: “Ha fatto tutto da sola. Se è ciò che desidera io le dico: vai, prova”.

Anche mamma Loredana Lecciso è stata entusiasta: “Si è emozionata tantissimo quando ha ascoltato il brano. E' sempre felice quando noi figli assecondiamo le nostre attitudini. Ma si raccomanda sempre di non trascurare lo studio”.

Il sogno è Sanremo, dove anche Al Bano vorrebbe tornare non da ospite ma in gara. A 77 anni si sente in formissima: “Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza. Unico lusso: mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”.

L’artista sulla figlia poi sottolinea: “Io la lascio libera di esprimersi, di cantare, di rappare. L’importante, però, è che continui con la scuola”. “Mi sono iscritta all’università a Milano, Relazioni pubbliche e Comunicazione d’impresa. I miei hanno cercato di convincermi a iscrivermi a Lecce, mamma è molto protettiva, papà avrebbe preferito che rimanessi vicino a casa, ma capisce che ho bisogno di spazio, pensa che nella vita si debba fare esperienza, imparando anche dai propri errori. Io sento che il momento di cambiare città, conoscere gente, aprire nuovi orizzonti è arrivato”, fa sapere la biondina.

Al Bano non frena le sue aspirazioni: “Sta facendo quello che ho fatto io alla sua età, come posso impedirglielo?”. Jasmine svela che anche il suo ragazzo, Alessandro, approva le sue scelte di vita e su di lei dice: “Sono più forte di come appaio. Sono orgogliosa e piuttosto introversa. Quanto all’aspetto fisico, prima davo molta più importanza a come apparivo. Ora ho imparato ad amarmi per quella che sono. Puntando sempre a migliorami, però. Non sono una ragazza che si accontenta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2020.