Jasmine Carrisi fidanzata con Alessandro: ecco cosa ne pensano papà Al Bano e mamma Loredana

Jasmime Carrisi è fidanzata con Alessandro Greco da ben un anno. La bella 19enne, che ha debuttato nella musica con il brano “Ego”, a Confidenze racconta cosa pensano papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso del ragazzo che le ha rubato il cuore.

“Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”, rivela la biondina. Jasmine è felice insieme al coetaneo, conosciuto sui banchi di scuola. Alessandro è pugliese come lei. Lontano dal mondo dello spettacolo, è molto amico del fratello di Jasmine, Albano Junior, detto Bido, il secondogenito 18enne di Al Bano e della Lecciso.

Alessandro Greco crede molto in Jasmine e approva i suoi progetti e la sua voglia di continuare da cantante, senza dimenticare lo studio. A settembre i due, che frequentano la stessa comitiva, dovranno separarsi. Jasmine dovra salutare anche il fratello, che però, proprio come lei, pensa di trasferirsi a Milano a studiare: vuole laurearsi in Economia, per portare avanti l'azienda di famiglia.

“Mi sono iscritta all’università a Milano, Relazioni pubbliche e Comunicazione d’impresa. I miei hanno cercato di convincermi a iscrivermi a Lecce, mamma è molto protettiva, papà avrebbe preferito che rimanessi vicino a casa, ma capisce che ho bisogno di spazio, pensa che nella vita si debba fare esperienza, imparando anche dai propri errori. Io sento che il momento di cambiare città, conoscere gente, aprire nuovi orizzonti è arrivato”, aveva già raccontato recentemente Jasmine a Oggi. E aveva sottolineato: “Alessandro approva le mie scelte di vita e mi sostiene”.

La ragazza ora al settimanale Confidenze parla dei progetti legati al suo disco e rivela: "Ho già altri brani in mente e mi piace pensare che Ego sia il primo pezzo di una lunga carriera. Mamma ne sarebbe contenta. Ma continua a ripetermi che se ho scelto questa strada devo impegnarmi seriamente a percorrerla, senza trasformarla in una perdita di tempo. Per fortuna i complimenti ricevuti sui social e i giornali mi spronano a continuare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.