Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, mostra il suo lato sexy sul social: bikini e pose provocanti

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, mostra il suo lato sexy sul social. La biondina si fa vedere dai fan in bikini e con pose provocanti, in cui il lato b è esaltato al massimo. La mamma e la zia, Raffaella, le mandano cuori, le foto condivise sul profilo Instagram raccolgono molti ‘like’, ma c’è pure chi si scandalizza, non certo per gli scatti in due pezzi, ma per il suo atteggiamento giudicato troppo accattivante.

Ha compiuto 20 anni lo scorso 15 giugno, Jasmine, lanciatissima nel suo progetto musicale, si fa vedere con indosso un costume turchese: il sopra è classico a triangolo, con i lacci più lunghi del solito avvolti intorno alla torace fin quasi al punto vita, come impone il trend attuale. Il sotto è sgambatissimo e molto ridotto sul popò. La ragazza mostra le curve disinvolta e lancia uno sguardo sensuale con i suoi occhi azzurro cielo all’obiettivo dello smarphone che la immortala: è una vera Lolita.

“Leggo molti commenti sotto le mie foto in costume da parte di persone scandalizzate - dice perentoria nelle sue IG Stories la Carrisi - Mi viene spontaneo chiedere: ma siete mai andati al mare?”. Non ha paura di replicare a chi storce il naso. Si sente libera di mostrare il suo fisico, sta bene con se stessa e a chi le punta il dito contro dice la sua, senza problemi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.