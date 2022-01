Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, stravolge il suo look: si tinge i capelli di rosso

Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, stravolge il suo look. Era sempre stata la dolcissima biondina di casa con la sua chioma lunga e fluente color oro, ora punta su un colore più provocatorio e scanzonato e si tinge i capelli di rosso.

Non li taglia, li porta sempre lunghi, i capelli, però sono rosso fuoco. Jasmine, 21 anni il prossimo 15 giugno 2022, era stufa di essere sempre uguale, così cambia immagine e si fa vedere dai follower completamente diversa. I suoi occhi chiari spiccano sempre sul bel volto accattivante: i fan approvano, le sottolineano come ora i suoi lineamenti sembrino quelli di una ragazza irlandese.

Lanciatissima nella musica (ha già pubblicato i singoli “Ego” e "Calamite”), spera di avere presto un album tutto suo. Jasmine ora, dopo la maturità, studia a Milano, frequenta l’università: ha già superato il primo esame.

Attivissima sui social, la Carrisi, nonostante sia stata fatta fuori da The Voice Senior insieme al padre, sostituiti in questa edizione daOrietta Berti, non disdegna la tv. A soli 17 anni la ragazza è comparsa al cinema nel film “La dama e l’ermellino”. Ora, da rossa, si regala un inizio anno carico di progetti: potrebbe naufragare all'Isola dei Famosi con la madre in primavera, chissà se accetterà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.