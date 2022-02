Jasmine Carrisi mostra i nuovi tattoo al padre: la reazione di Al Bano

Jasmine Carrisi adora i tatuaggi, ne ha già tanti, sette, ora ne ha fatti altri due. La 20enne, che ha da pochissimo stravolto il suo look, colorando la sua chioma bionda di rosso, mostra i nuovi tattoo al padre, la reazione di Al Bano è quella di un genitore esterrefatto dalle scelte della figlia.

Jasmine condivide sul suo profilo Instagram il video in cui fa vedere i due nuovi tatuaggi al papà. L’artista 78enne non riesce a credere ai suoi occhi e disapprova apertamente.

“Mostro per la prima volta a mio padre i miei ultimi tatuaggi, let’s go”, dice la ragazza ai follower. Poi si fa vedere accanto al Al Bano. “E sempre porcherie…Stai così bene come mamma t’ha fatta e invece no, deve mettersi i puntini…”, le sottolinea il pugliese.

Jasmine si è disegnata al fianco del palmo della mano 777. “E’ un numero angelico”, spiega. Sull’avambraccio si è fatta disegnare un cuore spinato: “E’ dedicato a me stessa”.

Albano Carrisi le domanda: “Ma quando li fai non ti senti male?”, la figlia risponde: “Questo mi ha fatto un po’ male”, riferendosi al cuoricino. “Ben ti sta”, ribatte il famoso cantante. Poi, rivolgendosi al pubblico, con lo sguardo dritto davanti all’obiettivo, conclude: “Non fateli!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2022.