Negli anni ’90 ha spezzato il cuore a milioni di adolescenti in tutto il mondo, Italia compresa. Ora Jason Priestley ha compiuto 50 anni, ma resta comunque un ‘ragazzo’ dal grande fascino. L’attore, che non è americano ma canadese, per celebrare il traguardo ha postato una foto sul suo profilo Instagram.

Accanto allo scatto, in cui Jason posa su un molo vicino al numero ‘50’, ha fatto sapere: “Ciao a tutti, grazie per i vostri auguri di compleanno… Non è che si compiano 50 anni tutti i giorni… Comunque questo è quello che si diventa a 50 anni… Sono fortunato a poter trascorrere questa giornata con i miei familiari che per me rappresentano tutto. Sono loro il motivo per cui faccio ogni cosa che faccio…”.

Quest’estate Jason insieme a quasi tutti gli ex protagonisti di ‘Beverly Hills 902010’ ha partecipato a un reboot proprio dello show televisivo che ha fatto impazzire mezzo mondo ormai oltre 20 anni fa e in cui interpretava il ruolo di Brandon Walsh. E solo qualche mese fa insieme ai suoi colleghi ha pianto la morte di Luke Perry, che nel telefilm interpretava Dylan, scomparso a 52 anni a causa di un infarto.

Scritto da: la Redazione il 29/8/2019.