Jeda in studio all'Isola dopo eliminazione Vera Gemma, Blasi: 'E' la mia ossessione'

Jeda, invocato a lungo dal popolo del web, è in studio all’Isola dei Famosi. Dopo l’eliminazione di Vera Gemma tutti lo rimpiangevano, orfani del 22enne, diventato un vero beniamino. Ilary Blasi, però, non delude, lo vuole lì nonostante la sua fidanzata abbia lasciato il gioco grazie al televoto. “E’ la mia ossessione”, sottolinea la 40enne ironica.

Il manager di musica trap, legato all’attrice 50enne da nove mesi, non abbandona l’Isola. A Milano è presente tra gli ospiti. La Blasi nel bel mezzo della puntata, lo chiama in causa. “Ognuno ha la sua ossessione, io ho la mia… Jeda!”, rivela la bionda. Poi, facendo riferimento a Rocca, che in Honduras non fa altro che invocare la fidanzata, continua: “Gilles ha Miriam, io ho Jeda”.

“Ciao Jeda, che piacere! Non pensavo che stasera fossi ancora qui”, sottolinea Ilary Blasi. “Ciao Ilary! Ma io sono sempre qui, dormo qua…”, replica il ragazzo.

Il siparietto continua. “Davvero?”, esclama la presentatrice. E aggiunge: “Devi sapere una cosa Jeda: io non ti nominerò mai”. “Grazie, nemmeno io”, le fa eco Jeda sorridendo.

Jeda pare aver conquistato Ilary, e non solo lei, grazie alla sua semplicità. Non tutti però hanno palrato bene di lui, al punto che in un’intervista a Nuovo ha fatto sapere: “Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna. All’inizio della nostra storia non sapevo nemmeno chi fosse suo padre… Non mi sono mai approfittato di lei, non le ho mai chiesto nulla e mai lo farò”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.