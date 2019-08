Tori Spelling, 46, e Jennie Garth, 47 anni, sono pronte per il grande debutto. Donna Martin e Kelly Taylor stanno per tornare sul piccolo schermo. Mancano ormai poche ore: mercoledì 7 agosto Fox manderà in onda negli Stati Uniti la prima puntata di "BH 90210", il reboot di "Beverly Hills 90210", serie cult degli Anni '90.

Un ritorno attesissimo e le due attrici sono impegnate con una miriade di eventi. Pochi giorni fa hanno preso parte all'apertura di Peach Pit Pop-Up a Los Angeles. Per tre giorni a Melrose Avenue è stato possibile mangiare in un locale identico a quello della celebre serie tv. La tavola calda è stata ricostruita nei minimi particolari. Tori e Jennie per l'occasione hanno indossato abiti con i nomi dei loro personaggi, "Donna" e "Kelly".

Ma le due bionde non sono state le uniche a immergersi di nuovo nella magica atmosfera di "Beverly Hills 90210": hanno visitato il ristorante anche Joe E. Tata (Nat, il proprietario del Peach Pit nella serie), Ian Ziering (Steve Sanders) e Christine Elise McCarthy (Emily Valentine).

La Spelling e la Garth sono poi volate a New York per la promozione dello show che le vedrà recitare di nuovo al fianco dei vecchi amici e colleghi. Unico grande assente Luke Perry (Dylan McKay), deceduto lo scorso marzo dopo essere stato colpito da un ictus.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/8/2019.