Jennifer Aniston a caccia di un fidanzato: ecco come lo vuole

Jennifer Aniston è pronta per vivere un nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio con l’ex Justin Theroux (arrivo al capolinea nel 2018), l’attrice americana, famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Rachel nella serie tv cult ‘Friends’, vuole una relazione stabile. Ospite del podcast ‘Lunch with Bruce’ ha raccontato: “Ancora non ho conosciuto nessuno che mi abbia colpito. Ma penso sia arrivato il momento. Credo di essere pronta a condividere me stessa con qualcun altro. Per molto tempo non volevo e mi è piaciuto molto stare da sola”. “Ero stata in coppia per così tanto tempo, da quando avevo 20 anni. E’ stato quindi bello prendermi una pausa in questo senso”, ha poi aggiunto.

Jen non ha però intenzioni app di incontri e siti per primi appuntamenti. “Non mi interessa Raya (un’app per incontri dedicata ai soli vip, ndr). Sono della vecchia scuola. Se c’è chimica uno si nota anche dall’altra parte della stanza. Anche se non ci si presenta più come una volta. E’ strano”, ha affermato.

La diva, che oggi a 52 anni, ha alle spalle anche un altro matrimonio, quello con Brad Pitt. Poi rapporti sentimentali con personaggi famosi come Vince Vaughn e John Mayer. Ha fatto sapere che caratteristiche cerca in un compagno. “Penso sia importante vedere come va la prima conversazione. Che ci sia confidenza, ma non arroganza. Ah, poi lo humor, è fondamentale. Vorrei trovare un uomo che sia generoso, gentile con gli altri. Infine il fitness è importante ma non solo per l’aspetto estetico… io voglio esserci ancora tra molto tempo e non stare in sedia a rotelle quando avrò 80 anni”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/9/2021.