Jennifer Aniston a 50 anni è splendida. L’ex moglie di Brad Pitt, parlando ai microfoni di Radio Times, svela il suo segreto per restare in forma. “Per mantenere la linea faccio il digiuno intermittente, quindi niente cibo al mattino. Ho notato una grande differenza nello stare senza cibo solido per 16 ore”, spiega. E aggiunge: “il digiuno intermittente aiuta la perdita di peso, mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue e aumenta le funzioni cerebrali”.

E’ una fan del digiuno intermittente 16:8 in cui si digiuna per 16 ore, come pure una delle sue migliori amiche, Reese Witherspoon. Jennifer Aniston continua: “E’ importante che nelle restanti 8 ore giornaliere si mangi solo del cibo sano e nutriente, niente cibo spazzatura. E’ vietato anche mangiare troppo, anche se in modo sano, perché questo annullerebbe tutti i benefici del digiuno”.

Jennifer poi confessa ancora: “Mi piace stare a letto fino alle 9 del mattino anche quando non sto digiunando. Poi inizio la mia giornata con un succo di sedano, seguito da meditazione e allenamento nella palestra che ho allestito a casa. E poi corro almeno cinque volte a settimana”. L’attrice sottolinea che digiunare serve a poco se non si fa quotidianamente un’attività fisica costante e regolare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2019.