C’è poco da fare: ‘Friends’ resta ancora una delle serie tv più amate di sempre. Nonostante siano passati circa 16 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata dello show ambientato a New York, i suoi protagonisti continuano a ricevere un calore incredibile da parte del pubblico. Prova ne sono gli scatti social postati qualche ora fa Jennifer Aniston, che ha condiviso su Instagram alcune immagini di una serata passata insieme alle colleghe ed amiche Courteney Cox e Lisa Kudrow, rispettivamente Monica e Phoebe nel programma comico.

Le tre invece di partecipare ai ‘Critics’ Choice Awards’, andati in scena a Los Angeles, hanno preferito riunirsi per qualche chiacchiera tra amiche. Quando Jennifer, 50 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram aperto da pochi mesi due foto dell’incontro con Courteney, 55, e Lisa, 56, sono subito arrivati una valanga di commenti nostalgici e milioni di like. “Un saluto dalle ragazze della porta di fronte”, ha scritto la Aniston accanto alle immagini.

Nonostante negli ultimi anni siano circolate più volte voci su un possibile ritorno di ‘Friends’, magari come film al cinema o attraverso un episodio speciale, sembra proprio che i sei ex coinquilini newyorkesi non si rivedranno più tutti insieme davanti a una telecamera. La maggior parte di loro infatti non pensa che sarebbe una buona idea far rivivere oggi il telefilm, ma preferisce tenersi il ricordo di un’uscita all’apice del successo.

