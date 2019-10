Jennifer Lawrence, matrimonio blindatissimo con Cooke Marooney: sabato 19 ottobre le nozze

Jennifer Lawrence si è sposata. Sabato 19 ottobre in un castello di Newport, nel Rhode Island, è andato in scena il matrimonio blindatissimo tra l’attrice 29enne e Cooke Maroney, il collezionista d’arte conosciuto dalla star hollywoodiana poco più di un anno fa, a giugno 2018.

Nessuna foto immortala gli sposi, Jennifer Lawrence sembra che per il suo matrimonio abbia indossato un abito firmato Dior. Un insider ha rivelato alcuni particolari dei fiori d’arancio a People che parla di cerimonia privata con 150 selezionatissimi ospiti.

Tra gli invitati alle nozze di Jennifer Lawrence pare ci fossero tanti volti dello showbiz, tra i quali Sienna Miller, Emma Stone, Amy Schumer, Cameron Diaz e Nicole Richie, ma anche la cantante inglese Adele e la mamma delle Kardashian, Kris Jenner.

Prima della cerimonia gli invitati al matrimonio di Jennifer Lawrence e Cooke Maroney avrebbero brindato in giardino: per tutti loro un conviviale barbecue a legna. Poi la cerimonia emozionante, al termine della quale ci sarebbe stato il cocktail pre-dinner e la cena nuziale con un menù biologico gourmet. Pietanze da leccarsi i baffi, come tortini di patate, cavoletti di Bruxelles con tuorli d’uovo, pancetta di maiale affumicata con mele marinate, pesce arrosto aromatizzato alle erbe, coscia di manzo e, per finire, un infinito buffet di dolci.

Splendida e suggestiva la location scelta dagli sposi per i fiori d’arancio, la dimora storica Belcourt di Newport, nel Rhode Island, progettata dal celebre architetto americano Richard Morris Hunt nel 1894. Dopo aver mangiato, invitati e sposi avrebbero festeggiato fino a notte fonda, scatenandosi pure in balli, grazie alla presenza della band The Ruckus.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.