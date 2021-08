Jennifer Lopez e Ben Affleck mano nella mano alla luce del sole: foto

Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. Ormai i due girano mano nella mano anche nei quartieri più “in” di Los Angeles, non hanno più paura dei paparazzi (anche perché evitarli è per loro ormai impossibile). Eccoli in giro per la città californiana durante una sessione di shopping. Jeans e camicia grigi lui, gonna tartan (sempre grigia) e t-shirt smanicata blu lei. I due anche alla vista dei report non smettono di stringersi e scambiarsi gesti affettuosi e paroline all'orecchio.

La cantante e attrice 49enne e il divo 52enne hanno ripreso a frequentarsi dallo scorso maggio (quando lei ha lasciato l’ormai ex Alex Rodriguez). Ma il loro amore non è una novità: erano già stati una coppia tra il 2002 e il 2004. Addirittura all’epoca stavano per sposarsi, ma annullarono tutto all’ultimo (principalmente per volontà di lui). Adesso le cose sembrano molto diverse e a quanto pare Ben sarebbe anche intenzionato a chiedere nuovamente a JLo di sposarlo.

Il mese scorso i due sono stati visti a caccia di una villa a Beverly Hills: prima del “sì” potrebbe arrivare infatti una convivenza stabile in una nuova casa. Dovrà essere però una dimora molto grande, visto che spesso con loro ci sarà tutta la prole. Ben è padre di Violet, 15 anni, e Seraphina, 12, oltre che di Samuel, 9, avuti con l’ex moglie Jennifer Garner. Jen è invece mamma di Max ed Emme, gemelli nati 13 anni fa dal matrimonio con l’ex Marc Anthony.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2021.