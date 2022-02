Jennifer Lopez: 'Io e Ben Affleck non penso ci lasceremo più’

Jennifer Lopez pensa che passerà il resto della sua vita con Ben Affleck. L’attrice 52enne non ritiene che il ritrovato amore con il collega possa giungere nuovamente al capolinea, come era successo circa 20 anni fa. I due infatti erano già stati insieme tra il 2002 e il 2004, lasciandosi a pochi giorni dalle nozze programmate. Intervistata da ‘Rolling Stone’ adesso la diva ha però fatto sapere: “Non penso che saremmo tornati insieme se avessimo pensato che ci potremmo lasciare di nuovo. Pensiamo che quello che abbiamo trovato di nuovo è davvero più importante. Ora sappiamo trovare un equilibrio tra quello che condividiamo e quello che non condividiamo delle nostre vite, grazie alla maturità e alle esperienze fatte negli anni”.

Jennifer, che con l’ex marito Marc Anthony ha i figli gemelli Max ed Emme, 14 anni, ha sottolineato che nel 2004 il rapporto con Ben, papà di tre bambini avuti con l’ex moglie Jennifer Garner, arrivò al capolinea a causa della pressione mediatica. “La cosa divertente è che io e Ben eravamo insieme e follemente innamorati. E’ stato uno dei periodi più belli della mia vita. Dall’altra parte però eravamo costantemente criticati e questo ha distrutto la nostra relazione perché eravamo troppo giovani per capire quali fossero le cose più importanti nella vita”, ha concluso.

