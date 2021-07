Jennifer Lopez già pronta alla convivenza con Ben Affleck

Sono passati pochi mesi da quando hanno ripreso a frequentarsi, dopo essere stati una coppia per un paio d’anni tra il 2002 e il 2004, ma sembra proprio che la passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia davvero alle stelle. Un beninformato ha rivelato che i due divi americani starebbero già programmando di andare a vivere insieme. Parlando con il magazine ‘Us Weekly’, una fonte ha spiegato: “Quando non lavorano, Ben e Jen passano quasi tutte le notti insieme. Stanno pianificando di andare a convivere molto presto”.

La cantante 51enne e l’attore 48enne stanno facendo sognare milioni di fan in tutto il mondo con la loro reunion sentimentale. JLo recentemente ha anche fatto sapere di non essere mai stata meglio in vita sua, nonostante da pochi mesi abbia chiuso la relazione con Alex Rodriguez, con cui aveva anche deciso di sposarsi (il matrimonio sarebbe dovuto essere in Italia lo scorso anno, ma era stato rimandato a causa del Covid. E forse è stato meglio così…).

Ben si è riavvicinato a Jen per supportarla dopo la rottura con l’ex giocatore di baseball. Anche lui usciva da un rapporto sentimentale, quello con la collega (di 15 anni più giovane) Ana de Armas. Sono bastati pochi giorni e una vacanza per riaccendere la fiamma.

Scritto da: la Redazione il 9/7/2021.