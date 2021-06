Jennifer Lopez pazza di Ben Affleck: pronta a trasferirsi a Los Angeles per lui

All’inizio in pochi volevano crederci, ma la reunion sentimentale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere una realtà davvero solida. Ora alcuni beninformati hanno raccontato che la diva della musica starebbe organizzando il trasloco da Miami, dove ha fatto base negli ultimi anni, alla città più grande della California. L’obiettivo è proprio quello di stare vicino all’attore, con cui si frequenta da qualche mese. Una fonte ha detto a “E! News”: “Quest’estate la passerà tra Los Angeles e gli Hamptons, ma LA sarà la sua base. Sta cercando delle scuole per i suoi figli per l’autunno prossimo”.

Jennifer, che aveva vissuto una relazione di quasi due anni con Ben all’inizio degli anni 2000 (i due avevano anche annullato all’ultimo il matrimonio che avevano programmato), ha due figli, i gemelli Emme e Max, nati 13 anni fa dal matrimonio con Marc Anthony.

La 51enne si è riavvicinata all’attore hollywoodiano, che ha 48 anni, dopo la fine della relazione con Alex Rodriguez, l’ex giocatore di baseball a cui è stata legata per circa tre anni. I loro amici non sarebbero sorpresi se ora decidessero anche di sposarsi. Dal canto suo Ben, che ha tre figli insieme all’ex moglie Jennifer Garner, ovvero Violet, 15 anni, Seraphine, 12, e Samuel, 9, ha invece recentemente chiuso un rapporto sentimentale con la giovane collega Ana de Armas.

Scritto da: la Redazione il 10/6/2021.