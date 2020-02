Ma qual è il segreto di Jennifer Lopez? La cantante e attrice americana, ma di origini portoricane, ha pubblicato sul social un nuovo selfie in cui appare in bikini, facendo letteralmente esplodere di like e commenti il suo account social. Condividendo una foto che la ritrae all’interno di una casa o forse di una spa con un due pezzi bianco, ha scritto: “Rilassata e ricaricata”. JLo ha infatti 50 anni, ma la sua forma fisica è davvero strepitosa, considerando appunto che non è più una ragazzina. Sarà l’allenamento, sarà la dieta, o forse più probabilmente saranno degli ottimi geni, fatto sta che la diva fa veramente invidia a tutti.

Solo qualche settimana fa Jennifer si è esibita durante l’intervallo del Super Bowl a Miami. Ha intrattenuto il pubblico dell’evento sportivo più seguito d’America con alcuni dei suoi brani storici e con performance incredibili. Accanto a lei la collega Shakira. E la Lopez è stata raggiunta sul palco anche dalla figlia Emme, avuta 11 anni fa insieme al fratello gemello Max dal matrimonio con l’ex Marc Anthony. La bambina ha stupito tutti per le sue doti canore, essendosi cimentata con ‘Born in the USA’ di Bruce Springsteen. In famiglia è nata un’altra stella.

Scritto da: la Redazione il 17/2/2020.