Jennifer Lopez incantevole a Venezia per la sfilata Dolce & Gabbana: il look

Jennifer Lopez è incantevole a Venezia alla sfilata Dolce & Gabbana. Il suo look è strepitoso, curato nei minimi dettagli. La popstar all’evento fa un’entrata da diva e cattura tutti gli obiettivi: quando arriva lei non ce n’è per nessuno.

Il grande show Dolce & Gabbana a Venezia fa sbarcare in laguna un mare di vip, J.Lo è pazzesca: grande personalità e un outfit che la incorona. Il ritorno di fiamma con Ben Affleck l’ha resa nuovamente regina del gossip, ma il suo fascino senza tempo non è mai sfiorito, anzi.

Jennifer Lopez indossa un bustier arricchito da pietre luccicanti, pantalone a vita alta,. A incorniciare la mise c’è una preziosa mantella lunga fino a terra, ai piedi porta plateau dorati. In testa ha un cerchietto che ricorda una tiara reale. Tutto è firmato dagli stilisti siciliani: da sempre ama indossare i loro capi.

Il make up curato da Mary Phillips è glow con i prodotti JLo Beauty, che lei stessa firma: il viso è illuminato, senza la traccia di una ruga. La 52enne è favolosa.

La cantante arriva a Venezia con il suo manager Benny Medina. L’evento di Dolce & Gabbana precede di pochissimo la 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 1 settembre. Il mondo la osserva e plaude alla sua bellezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2021.