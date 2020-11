Jeremias Rodriguez, compleanno senza clan e senza social: che succede?

Jeremias Rodriguez oggi, 11 novembre, festeggia il compleanno senza clan e senza social. Che succede? Belen e Santiago a Milano, insieme ai genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, gli fanno gli auguri ‘a distanza’. Cecilia, a Trento a casa di Ignazio Moser, pure.

Per i suoi 32 anni il ragazzo non si fa vedere. Anche la fidanzata, Deborah Togni, mette una foto insieme a lui realizzata questa estate e gli dedica parole dolci, ma niente scatto nuovo.

E’ molto probabile che Jeremias sia a casa della ragazza, assistente di volo, a Napoli, quindi ‘bloccato’ fuori regione. In Lombardia, zona rossa, c’è il lockdown e non ci si può arrivare, se non per motivi di lavoro. La scelta di non essere con la propria famiglia sarebbe, quindi, obbligata. Meno spiegabile però la volontà di non farsi proprio vedere sul social dai fan in un giorno tanto importante e speciale.

Belen non dimentica il fratello. Il nipotino tiene la sua foto in mano, al punto che sul social ironizzano: “Ma è un funerale?”. No, la showgirl e il figlio, come pure i genitori di Jeremias soffiano sulle candeline della torta dedicata a lui. La gioia di celebrarlo, seppur da lontano, rimane tutta.

Annamaria Capozzi