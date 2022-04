Tempi duri per i Rodriguez all’Isola dei Famosi. Gustavo e Jeremias, rispettivamente papà e fratello di Belen, hanno vissuto momenti difficili nel reality in Honduras. I due concorrenti, inizialmente in coppia, non sembrano a loro agio nello show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gustavo è stato eliminato dal televoto e da Playa Palapa è sbarcato su Playa Naufragada, mentre il figlio ha ammesso di voler lasciare il gioco ed è in nomination. ''Non sono adatto per i reality, voglio tornare a casa'' ha singhiozzato il fratello di Belen.

Durante l’ottava puntata la crisi dei Rodriguez è emersa in tutta la sua complessità. A partire dalle polemiche e le discussioni fra tribù con la sempre più evidente rivalità tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. Non solo, Gustavo Rodriguez è apparso molto contrariato nei confronti di Guendalina Tavassi che lo aveva nominato, la quale ha risposto che l’uomo è permaloso. Ad abbandonare la Palapa è stato proprio il padre di Belen che ha perso contro Nicolas Vaporidis. L’attore di origine greche si è poi confrontato con Jeremias che però si è mostrato ostile ripetendo: ‘’E’ un fenomeno, ha vinto lui, avete tutti ragione”. La crisi arriva quando la squadra dei Tiburon deve fare le nomination palesi. Jeremias ha fatto capire di voler andare via e in studio gli opinionisti hanno ventilato l’ipotesi che il naufrago abbia chiesto di essere nominato.

La conduttrice ha indagato: ‘’Da quando è che non stai bene?''. L'argentino 33enne ha confessato: ''Da quando ho capito che questo è un circo e non voglio farne parte. E' da qualche giorno che non sto bene, ho bisogno della mia fidanzata della mia famiglia, della mia vita che non è questa. Non mi piacciono i reality, non so perché sono venuto qua di nuovo, mi ero dimenticato. Non sono adatto per i reality, voglio tornare a casa’’. La Blasi poi lo ha fatto parlare con la fidanzata Deborah Togni: ''Sinceramente vorrei anche io che tu tornassi a casa perché sta passando un messaggio sbagliato, tu non sei così’’.

