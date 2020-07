Dopo molti mesi di ‘singletudine’ e qualche conoscenza superficiale con il mondo femminile, Jeremias Rodriguez ha finalmente trovato una ragazza da poter chiamare “fidanzata”. Il fratello di Belen ha voluto ufficializzare la relazione con Deborah Togni attraverso una foto pubblicata sul social. Condividendo uno scatto realizzato a Napoli che lo ritrae sdraiato su una barca con la giovane affianco, ha scritto: “Quanto è bello dire grazie?”.

Sotto l’immagine subito tantissimi like e commenti. Ad un utente che ha scritto di pensare che Deborah sia finalmente “quella giusta”, Jere ha risposto: “Lo è”. Di Deborah si sa che fa l’assistente di volo e pare abbia già conosciuto anche il resto del ‘clan’, compreso Santiago, l’amatissimo nipote del 31enne.

L’argentino ha così ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Soleil Sorge, avvenuta lo scorso anno. I due si erano conosciuti all’Isola dei Famosi e avevano poi vissuto un periodo di grande passione, culminato con una convivenza a Milano. E lui qualche tempo dopo l’addio sentimentale aveva anche confessato di stare continuando a vivere sotto lo stesso tetto dell’italoamericana.

“Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”, aveva spiegato parlando di Soleil.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2020.