E’ finita tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Sembrerebbe di sì. I due non si vedono insieme da diverse settimane e pare proprio abbiano passato le feste lontani. La conferma dell’addio sembra essere arrivata tramite un commento del fratellino di Belen sotto a un suo post Instagram, in cui rispondendo a una follower fa capire che con la bionda italoamericana le cose non hanno funzionato. Una seguace gli scrive: “In coppia con Sole eravate bellissimi. Peccato sia finita. In bocca al lupo per tutto”. Lui replica: “La vita”. Come dire: cose che capitano, si va avanti lo stesso.

E se nel frattempo il 31enne argentino si diverte in montagna con gli amici in Svizzera, la 25enne ex di ‘Uomini e Donne’ è anche lei circondata dalla neve, ma in Veneto, a Cortina. In un post pubblicato nelle ultime ore allude ai pettegolezzi sulla fine della storia con Jere. Pubblicando una foto in cui appare sulle piste da sci scrive: “A 2000 metri sopra il gossip”.

Lo scorso novembre Soleil e Jeremias erano stati avvistati nuovamente insieme dopo il rientro di lei dall’Asia, dove ha partecipato come concorrente, in coppia con sua madre, alla nuova edizione di ‘Pechino Express’, che andrà in onda all’inizio di febbraio. L’idillio però non sembra essere durato che qualche giorno…

Scritto da: la Redazione il 7/1/2020.