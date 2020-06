Jeremias Rodriguez va all’attacco. Il 31enne lancia una frecciata contro Stefano De Martino sul social. Il più piccolo dei Rodriguez si fa sentire, si prende cura della sorella maggiore, Belen, e del nipotino Santiago e silura il napoletano, con cui aveva ritrovato un buon rapporto. Ora tutto è perduto.

Jeremias pubblica sul suo profilo uno scatto in cui è insieme a Belen e a Santi. “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA”, scrive. La sua frase sembra proprio un affondo verso il ballerino e conduttore 30enne che pare essersi scordato di tutto e ora tira dritto per la sua strada, dopo aver deciso di mollare ancora una volta la moglie.

“Siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata al avervi!”, commenta la showgirl 35enne, confermando, ancora una volta, le difficoltà vissute negli ultimi tempi con De Martino, ormai non più seguito sui social dall’intera famiglia. L’unfollow sarebbe arrivato da tutti, che da giorni lo hanno letteralmente ‘cancellato’.

Stefano non replica all’affondo. Nelle sue IG Stories, però, nell’omaggiare Massimo Troisi a 26 anni dalla sua scomparsa, pubblica varie foto che immortalano il comico, regista e attore nei tanti momenti della sua vita. In una di queste Troisi è sul set del film del 1991 “Pensavo fosse amore invece era un calesse”. Il titolo della pellicola oggi, date le circostanze, potrebbe essere frainteso se riferito al rapporto dell’ex Amici con Belen. Così De Martino si affretta a cancellare l’immagine, ma è troppo tardi: la Rete non perdona…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/6/2020.