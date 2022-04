Jeremias Rodriguez è rimasto solo un mese e mezzo all’Isola dei Famosi. Dopo essere stato eliminato dal gioco, arrivato a Playa Sgamada lunedì scorso, 18 aprile, nonostante la presenza del padre, Gustavo Rodriguez, ancora in gioco, ha deciso di abbandonare il reality. Pur essendo stato naufrago solo per un periodo limitato, il 33enne ha perso 15 chili, lo rivela sul social, nelle sue IG Stories, dove posta una foto in cui mostra il suo fisico prima della partenza per l’Honduras.

E’ tornato in Italia. Jeremias ha riabbracciato la fidanzata, Deborah Togni, che lo ha raggiunto in aeroporto. Poi è corso nell’appartamento della sorella minore, Cecilia Rodriguez, dove ha trovato anche Ignazio Moser ad accoglierlo a braccia aperte.

Per lui un pranzo sano, ancora a base di riso. Continuerà a tenere un’alimentazione controllata, anche perché, dopo quasi 50 giorni di stenti, sarebbe sbagliato fare diversamente: l’organismo ne risentirebbe.

Il fratello di Belen, che prima di partire aveva il fisico sempre longilineo, ma tonico e muscoloso, ora è smagrito.

Ha perso massa, ecco perché un calo così brusco del peso, pur non rimanendo in gioco fino alla finale, che, contrariamente a quanto era stato stabilito, non è più prevista per lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno. Lo show si allungherà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.