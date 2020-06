Jeremias Rodriguez si difende e spiega di non aver mai attaccato Stefano De Martino, almeno pubblicamente. Nei giorni scorsi diversi post del fratello di Belen sembravano indirizzati proprio al cognato, che da qualche mese è di nuovo in crisi con la showgirl argentina. Un paio di settimane fa il 32enne argentino, condividendo uno scatto insieme a Belù e a suo figlio Santiago, aveva scritto su Instagram: “Il grande amore ha alla base un’idea di famiglia”. Molti avevano pensato che queste parole fossero rivolte proprio al conduttore campano. Un utente nelle ultime ore commentando un nuovo post di Jere ha così scritto: “Sei una persona immatura, smettila con tutte ste frecciatine… per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa la famiglia di Stefano!! Siete pesanti…”.

Pronta è arrivata la risposta di Rodriguez. “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita… quello che dovevo parlare con Ste l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fucking fakeeee… Ribadisco non farei mai un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita…”, ha fatto sapere. Il riferimento è ovviamente a Santiago, l’unico figlio di Belen e Stefano, che ormai ha 7 anni e a cui Jeremias è affezionatissimo (così come lo è anche zia Cecilia).

Se la situazione sentimentale di Belen al momento non è particolarmente serena, pochissimo si sa su quella di Jeramias. Dopo la fine del rapporto con Soleil Stasi, con cui aveva vissuto qualche mese d’amore lo scorso anno, è ufficialmente single.

Scritto da: la Redazione il 23/6/2020.