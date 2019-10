Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé si sono lasciati? Secondo il settimanale Spy tra i due sarebbe arrivato l’addio. Il giornale è sicuro della rottura e in copertina del nuovo numero riporta anche un virgolettato della bionda in cui si legge: “Addio Jeremias, questa volta non torno più”.

Si sono lasciati? Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono arrivati al capolinea? Probabile. Eppure solo ieri in tv Cecilia Rodriguez, ospite con il fidanzato Ignazio Moser a “Vieni da me”, incalzata dalle domande di Caterina Balivo sul legame del fratello con l’ex volto di Uomini e Donne, ha detto: “Sì, è fidanzato”. Anche se, nel pronunciare queste parole, è apparsa alquanto imbarazzata.

“Ma Jeremias è fidanzato?”, ha chiesto la Balivo. “Credo si sì, non lo so…”, ha risposto titubante Chechu. “Non so”, ha ripetuto guardando Nacho. “E’ tuo fratello, non so”, ha detto di rimando Moser, quasi a tirarsi fuori dalla questione spinosa. “Comunque, sì, credo di sì… è fidanzato”, ha infine concluso la 29enne. Subito smentita però dal giornale.

Tanti le voci sul possibile addio tra i due in questi giorni, ma nessun annuncio ufficiale. Già altre volte Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno litigato, scatenando i rumors sul 'the end' della storia. Stavolta, però, sembrerebbe essere davvero finita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/10/2019.