Jeremias Rodriguez fa una clamorosa rivelazione. “Soleil Sorgé e io viviamo ancora insieme”, confessa a Novella 2000. Nonostante i due non stiamo più insieme da un po’, dividono ancora lo stesso tetto a Milano.

Il fratello di Belen svela che la convivenza con la bionda 25enne, concorrente di Pechino Express, non si è ancora interrotta. “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme”, sottolinea il 30enne. E aggiunge: “La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”.

Jeremias non chiarisce sui suoi sentimenti, ma riguardo a Soleil afferma sicuro: “Mi ama ancora”. Poi parla di Martina Luchena e delle voci di flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quelle che hanno scatenato anche il commento cattivo sul social di Soleil (“Le piacciono i miei scarti”, ndr): “Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”.

Jeremias Rodriguez nel corso dell’intervista rivela pure di aver contribuito al ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, con cui l’argentino ha nuovamente un bel rapporto: “Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci. Guardandola negli occhi le ho chiesto: 'Perché non parli più con il papà di tuo figlio?'. Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2020.