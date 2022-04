Jeremias Rodriguez torna in Italia dopo l'Isola e riabbraccia la fidanzata: immagini

Jeremias Rodriguez torna in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen, una volta eliminato dal televoto lunedì scorso, arrivato a Playa Sgamada, nonostante abbia rivisto il padre Gustavo, non ha voluto sentire ragioni, ha deciso di lasciare il reality show dove non si è sentito a suo agio, incompreso da molti dei compagni d’avventura. “Voglio tornare dalla mia fidanzata”, ha detto a Ilary Blasi. “I reality non mi piacciono”, ha ripetuto più volte. Atterrato dall’Honduras, il 33enne riabbraccia la fidanzata dopo un mese e mezzo.

Deborah Togni condivide nelle sue IG Stories alcuni video che svelano il momento emozionante in cui lei e Jeremias si rivedono: la lontananza è stata durissima. L’assistente di volo 25enne condivide una foto in cui mostra il suo volto elettrizzato per l’arrivo dell’argentino. “Stai per riabbracciare l’amore della tua vita dopo un eterno mese e mezzo”, scrive.

Poi le immagini descrivono alcuni istanti commoventi: Jeremias esce agli arrivi, Deborah corre da lui e gli si getta al collo. Il ragazzo piange, non riesce a frenare le lacrime di felicità nel stare nuovamente con la sua ragazza dei sogni.

I due si baciano appassionati. “L’amore che ci salva come non mai”, scrive ancora la Togni. Poi si avvia verso l’uscita dell’aeroporto con il suo Jeremias.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2022.