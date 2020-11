Jessica Alves, scontro al veleno con il professor Lorenzetti: 'Non sono un mostro!'

Jessica Alves, l’ex Ken Umano Rodrigo Alves, 37 anni, torna a Live - Non è la D’Urso. Ha quasi terminato il percorso di transizione da uomo a donna e da Barbara D’Urso si confronta con le cinque sfere. Fortemente criticata da alcuni ospiti, è protagonista di uno scontro al veleno con il professor Lorenzetti. Jessica diventa una furia dopo le parole del famoso chirurgo plastico: si alza e minacciosa va verso di lui. “Non sono un mostro! Tu mi hai chiamato mostro: lo dirò ai miei legali”, urla.

Il professor Lorenzetti non ha dubbi sul rapporto con la chirurgia plastica di Jessica, per il medico assai ‘malsano’ con più di cento interventi chirurgici alle spalle. Quando le si rivolge è spietato. “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione”, spiega l’esperto.

E continua: “Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presta per pochi soldi a fare queste cose oscene. Tu non vai dai migliori dottori al mondo, perché la gente seria non fa queste cose orrende. I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un’altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente”.

Jessica Alves non crede alle sue orecchie. E’ arrabbiatissima ed esplode contro Lorenzetti. “Tu sei un dottore anti professionale. Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo, mi rivolgerò ai miei legali”, urla in piedi nello studio.

Barbara cerca di riportare la calma e dice a Jessica che il professore forse non intendeva proprio questo: difende la sua categoria, quella dei chirurghi plastici, e vuole far capire semplicemente che la Alves non deve diventare un esempio per gli altri. Jessica alla fine si calma e fa sapere: “Già da quando ero maschio ci sono tante persone che mi amano e che mi adorano, che mi seguono su Instagram che mi guardano nella tv in tutto il mondo dove vado, però non voglio essere un esempio di chirurgia, perché ovviamente chirurgia non è una cosa sana da fare, però io ho avuto bisogno di seguire un percorso nella mia vita".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2020.