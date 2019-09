Jessica Battistello, 25 anni, mostra sui social l'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare durante il matrimonio con Andrea Filomena. Presa dai dubbi, è stata lei ad annullare le nozze. Poi la storia d'amore è naufragata del tutto dopo "Temptation Island".

Jessica Battistello e Andrea Filomena avrebbero dovuto sposarsi il 9 giugno scorso ma la ragazza ha deciso di annullare le nozze e dopo il programma condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia i due si sono lasciati.

Ora, però, presa forse dalla nostalgia, Jessica tira fuori le foto del suo bellissimo abito da sposa e a chi le chiede se si emoziona nel rivederlo, risponde: "Certo, mi viene il magone per molto meno. Diciamo che ho la lacrima facile, sono molto sensibile. Troppo purtroppo". Alla domanda se pensa di poter ricucire il rapporto con l'ex, la ragazza risponde: "Non lo so, non prevedo il futuro. Penso che non è semplice né per l'uno né per l'altro".

La Battistello poi sottolinea di essere single e di volerci rimanere per un bel po': "Non voglio neanche l'avvicinarsi di un essere maschile", afferma.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/9/2019.