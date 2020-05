Jessica Mazzoli diventa una furia contro la madre di Morgan in tv:''Non ti occupi di tua nipote Lara'

Jessica Mazzoli è una furia scatenata contro la madre di Morgan in tv. A “Live - Non è la D’Urso” è scontro senza esclusione di colpi tra le due. La cantante, mamma di Lara, 7 anni, rimprovera duramente la donna di non occuparsi della nipote Lara. Volano parole grosse, Luciana Colnaghi piange e replica: “Sei falsa”. Barbara D’Urso è costretta a intervenire per calmare le acque.

Jessica un mese fa parlava di un riavvicinamento tra Morgan e la figlia secondogenita (l’artista è anche padre di Anna Lou, 18 anni, avuta da Asia Argento, e Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo lo scorso 16 marzo). Tutto invece sembra essere precipitano nuovamente.

La Mazzoli è incontenibile e accusa Morgan: “Marco continua a dire che io l'ho abbandonato. Io non l'ho abbandonato, ho lasciato stare la situazione per motivi ovvi. Nonostante ciò lui ha sempre continuato a cercarmi, anche la scorsa estate quando avevo iniziato la mia prima relazione dopo sei anni e mezzo, con Biagio D'Anelli. E Morgan continuava a mandarmi messaggi chiedendomi di vederci, mi chiedeva di andare ai suoi concerti. Tengo a precisare che Biagio non si è mai messo in mezzo in questa storia”.

“Io mi sono trasferita a Milano per accorciare la distanza con il padre di mia figlia, ma nonostante ciò lui non l'ha mai voluta vedere. Ha voluto vedermi da sola. Sono andata a trovarlo tre volte a Milano da sola per riconciliarmi con lui. Non è stato così, lui è riuscito a rovinare ancora qualcosa della mia vita”, aggiunge ancora l’ex concorrente di X Factor.

La madre di Morgan interviene e ribatte, l’accusa di non portarle mai la nipotina: “Non conosco niente di tutte queste vicende. Lui non mi dice niente, il più delle volte lo leggo sui giornali. Se ci sono stati problemi fra voi due, non so di che entità, io non so nulla. Sono venuta qui solo per sapere quando Lara potrà venire a trovare la nonna, visto che io faccio fatica a muovermi".

Luciana rivela di non vedere Lara da quando era piccola, Jessica però non la perdona, è ancora imbestialita perché la madre di Morgan in due interviste non ha detto il nome della sua piccola: “Io ti ho chiamato dopo lo sfratto di Morgan e tu non ti sei più fatta sentire. Tu mi ha sempre accusata. In due interviste hai chiamato le altre tue nipoti per nome e mia figlia l'hai chiamata ‘quella della Sardegna’. Dovresti vergognarti, una bambina di 7 anni".

La mamma di Morgan scoppia in lacrime, è colpita e ribatte: “Sei falsa! Quando una pensa al bene di sua figlia non parla male del padre. Perché io devo discutere con te? Io non c'entro niente, Jessica. Non sfogarti con me, sfogati col tuo compagno. Quante volte sei venuta a Milano per i cavoli tuoi e non mi hai portato la bambina? Asia Argento mi ha portato la figlia tantissime volte. Tu, mai una volta. Tu e tua madre mandavate gli insulti al telefono, avete chiamato bagas*e me e mia figlia. Sii un po' modesta una volta ogni tanto”.

I toni si fanno via, via più accesi al punto che Barbara D’Urso è costretta a intervenire per cercare di placare gli animi. Rimprovera Jessica Mazzoli: “Se continui a essere aggressiva io la chiudo qua. C'è una signora di una certa età, io capisco la tua rabbia, ma parla con dolcezza e con calma".

La 29enne si placa un pochino e ammette che alla figlia farebbe piacere vedere la nonna paterna, ma non c’è pace e replica: "Non mi va di passare per la ragazza che ha messo distanze tra la bambina e sua nonna. Mi dà fastidio vedere Luciana che piange per una cosa che non esiste". E sugli insulti che Luciana avrebbe ricevuto da sua madre sottolinea: ”Non la devi nominare mia madre, lei è una nonna con la N maiuscola".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2020.