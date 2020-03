Jessica Mazzoli contro la nuova compagna di Morgan, Alessandra Cataldo: 'Stava con lui quando ero incinta'

Jessica Mazzoli sul social, nelle sue IG Stories, si scaglia contro la nuova compagna di Morgan, Alessandra Cataldo, incinta del terzogenito dell’artista. In un lungo post svela: “Stava con lui quando ero incinta”. La 28enne non risparmia neppure la madre di Marco Castoldi, la sua ex suocera, Luciana Colnaghi.

“Onde evitare che si proclami ‘Santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, ‘nuova’ compagna di Morgan’, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, quando io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza”, scrive Jessica Mazzoli.

Stando alle sue parole, la nuova compagna di Morgan in realtà avrebbe una relazione con il cantante da molto tempo, addirittura da quando Jessica era incinta della sua piccola, notizia che se fosse supportata dai fatti sarebbe clamorosa.

Dopo l’attacco ad Alessandra Cataldo, arriva quello per la signora Luciana, rea di non aver nominato correttamente la nipotina durante le varie ospitate in tv. “Ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!), che sua nipote ‘quella della Sardegna’ come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara”, le fa sapere lapidaria.

