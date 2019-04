Jessica Mazzoli nella mattinata di ieri, 25 aprile, ha accusato un malore nella Casa del GF 16. L’ex compagna di Morgan, mamma della piccola Lara, 6 anni, ha manifestato dolori che, con il passare del tempo, non sono migliorati. La produzione ha così deciso di intervenire e portare la concorrente del reality in ospedale per accertamenti medici. Arrivata al Policlinico del Casilino a Roma, alla Mazzoli è stata riscontrata una peritonite.

Jessica è stata quindi operata d'urgenza. La peritonite, un'infiammazione addominale, è infatti molto pericolosa e se non trattata per tempo può essere fatale. A raccontare quanto successo è stato il fratello della Mazzoli, che si è precipitato a Roma dalla Sardegna.

Collegato con Pomeriggio Cinque il fratello della Mazzoli ha spiegato che per fortuna i medici hanno agito per tempo, altrimenti la storia avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa. La D'Urso ha poi sottolineato che Jessica si trova in una camera singola, isolata dal mondo esterno, in modo che quando i medici daranno l'ok potrà tornare dentro la casa del Grande Fratello.