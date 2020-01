Jessica Mazzoli ha rifatto il seno: in tv con il decoltè aumentato

Jessica Mazzoli ha rifatto il seno. La cantante sarda 28enne, ex di Morgan, da cui ha avuto la piccola Lara, si è sottoposta a una mastoplastica additiva: in tv, a “Live - Non è la D’Urso”, sfoggia il decoltè nuovo di zecca. Barbara D’Urso, nell’introdurla nell’ultima parte della trasmissione, sottolinea: “Ha rifatto le tette”.

A metà gennaio scorso Jessica Mazzoli nelle sue IG Stories aveva confessato di essere in ospedale, senza, però spiegare il perché. Si era fatta vedere dai fan nel letto con una flebo attaccata al braccio e aveva detto: “Sono in questa situazione, poi lo scoprirete in tv.Vi voglio dire che ho solo troppa fame, mi mangerei quattro pizze, cinque fiorentine, solo che non posso ”. Ecco, a distanza di giorni, rivelato il motivo: ha rifatto il seno. L’artefice del suo cambiamento è stato il professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ospite fisso nei programmi della D’Urso.

“Non avrei mai pensato di sottopormi ad un intervento di chirurgia estetica, anzi! Nonostante vivessi con una forte insicurezza ovvero: il mio seno, sfiorito da un lungo allattamento durato 2 anni, di cui vado più che fiera! Se me l’avessero detto qualche mese fa avrei detto ‘siete pazzi!’”, spiega Jessica Mazzoli in un lungo post sul suo profilo social.

“Ho avuto la fortuna però di conoscere il professor Pietro Lorenzetti che tramite la sua professionalità e conoscenza ha permesso che una grande insicurezza potesse venir meno nella mia vita ! Mi sono affidata alle sue mani e lo farei altre 100 volte!”, racconta ancora l’artista.

Ha rifatto il seno. Jessica Mazzoli è molto felice della sua scelta e ammette: “Oggi per la prima volta dopo 7 anni ho indossato un abito che avevo particolarmente a cuore! Oggi per la prima volta dopo 7 anni non vedo l’ora di prendere il sole in topless! E vedere quella parte di me sempre nell’ombra, finalmente dello stesso colore del resto del mio corpo!”

Jessica non può che dire grazie al medico: “Ringrazio di vero cuore Pietro Lorenzetti, luminare nel suo campo. Non l’avrei fatto con nessun altro!”. Presto parlerà del suo percorso in tv: “Purtroppo oggi non è stato possibile mostrarvi questo percorso da vicino , ma la tv è bella perché è inaspettata, e quando c’è qualcosa di inaspettato significa che è reale! Quindi non vedo l’ora di raccontarvi questa mia esperienza in una nuova puntata da Barbara D’Urso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.