Jessica Mazzoli ha sbugiardato Morgan in diretta tv. L’ex compagna del cantautore, che insieme a lui ha avuto anche una bambina, Lara, 6 anni, ha smentito le dichiarazioni fatte dall’ex giudice di X-Factor, che aveva raccontato di vivere in uno sgabuzzino e tra gli insetti dopo essere stato sfrattato dalla sua casa di Monza a causa di debiti con il fisco.

Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’, Jessica, 28 anni, ha fatto sapere: “Marco (questo il vero nome dell'arista, ndr) sta bene grazie a Dio. Lui ha detto che vive tra gli insetti ma era una metafora, non è assolutamente così. Io poi Marco lo conosco, ho vissuto insieme a lui e ha anche la fobia degli insetti, quindi non sarebbe possibile. Lui ha cercato di tenersela la casa, ma non c’è riuscito”. “Non ha cambiato vita, ha semplicemente cambiato casa, non ha problemi economici e sta rimettendo a posto la sua vita”, ha poi aggiunto.

Solo un mese fa Morgan, 46 anni, in un programma radiofonico aveva detto: “Vivo in uno sgabuzzino a China Town a Milano con un sacco di insetti. La mia casa è stata svenduta a 200.000 euro quando ha come valore di mercato 700.000 euro. È stata comprata da un maniaco che ha voluto la mia casa perché è un mitomane. Mi hanno portato fuori dalla mia casa con le armi. Io piango, ho tutto lì, tutti i miei progetti. Io stavo sempre in casa a studiare, non sono uno come J Ax o Fedez”.

Scritto da: la Redazione il 7/10/2019.