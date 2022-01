Jessica Selassiè in lacrime dopo le accuse della madre di Sophie e la nomination: Basciano la consola

Jessica Selassè è in lacrime. Piange disperata al GF Vip. Signorini a fine puntata cerca di incoraggiarla, ma dopo le accuse della madre di Sophie e la nomination la principessa non si calma. Anche dopo, in camera, non riesce a smettere, è Basciano che la consola. Alex, tornato a far coppia proprio con la Codegoni, le sta accanto.

La mamma dell’ex tronista ha puntato il dito contro Jessica. Arrivata nella Casa per fare una sorpresa alla 20enne, non esita a dire alla figlia: “Stai attenta alle vere amiche, Jessica sparla di te, Soleil, che ti dice le cose in faccia, è tua vera amica”. La donna ha un confronto pure con la diretta interessata, la 27enne sembra rimanere impassibile, ma quando Sophie la nomina e finisce al televoto, arriva il crollo.

“Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi e infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una S né una che ci prova con i fidanzati delle amiche”, sottolinea Jessica con la voce rotta.

“La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo - aggiunge Jessica - Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.

Lo sfogo con Giacomo Urtis va avanti per un po’. Poi arriva Basciano, vedendola piangere cerca di consolarla. “Ricordati che fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. Quello che percepiamo noi qua dentro lo sappiamo, ci divertiamo su sta cosa. Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Ha detto ‘io mi confido con Jessica e poi lei dopo va a dire così di me’. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito”, le confida. Vuole che le due facciano pace.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.