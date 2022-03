Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6: la classifica finale

Alla fine ha trionfato la meno ‘vip’ tra i presenti, seppur di sangue blu: nessun programma all’attivo in tv in passato, se non una partecipazione a Riccanza, su MTV. Nonostante un curriculum ancora tutto da costruire nel mondo dello showbiz, Jessica Selassiè ha vinto il Grande Fratello 6. La classifica finale del reality show premia la maggiore tra le principesse, che lascia a bocca asciutta Davide Silvestri. L’attore 40enne ci aveva quasi creduto di poter arrivare primo dopo aver buttato fuori, tra lo stupore generale, l’altra ‘princess’, la ‘gettonatissima’ Lulù.

VIDEO

Jessica ha convinto il pubblico con la sua dolcezza. L’aver lamentato più volte di non sentirsi pienamente accettata, relegata spesso al ruolo di comparsa a causa delle sorelle, esplosive, nonostante più piccole di lei, una 23 e l’altra 19 anni, ha intenerito il pubblico. Il cambiamento della 27enne nella Casa, sottolineato da una fioritura anche a livello fisico, da una consapevolezza di se stessa sempre più forte, ha ricordato l’eterna favola del brutto anatroccolo che diventa finalmente cigno: i telespettatori sono rimasti ammaliati e l’hanno premiata.

Jessica ha battuto Davide raccogliendo il 62% dei voti. Poco prima il televoto a tre aveva decretato Barù Gaetani terzo, La principessa in quel caso aveva preso il 57% delle preferenze, Silvestri il 34%, lasciando al nipote di Costantino della Gherardesca solo il 9%.

Delia Duran è arrivata quarta, sconfitta proprio da Jessica, che l’ha battuta al televoto flash con il 72% dei voti.

Solo quinta Lulù, che si è vista crollare il mondo addosso quando è stata battuta da Davide, che ha conquistato il 61% delle preferenze: era certa che a vincere il gioco sarebbe stata lei. Fanalino di coda, come da previsioni, Giucas Casella, il primo tra gli eliminati dell’ultimo atto del GF Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2022.