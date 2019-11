Jessica Simpson è tornata a farsi vedere sul social dopo 10 giorni d’influenza. La cantante 39enne è stata ko per oltre una settimana a causa di un virus che ha colpito tutta la famiglia, ma adesso sembra aver ripreso le forze e ha condiviso su Instagram uno scatto in cui posa accanto Birdie Mae, l’ultima arrivata di casa, che in posizione eretta dimostra di essere già piuttosto “sviluppata” nonostante abbia appena 8 mesi di vita. “I miei figli saranno tutti più alti di me anche prima di compiere 10 anni”, ha scritto accanto all’immagine.

La pop star nella foto si mostra senza trucco, con vestiti molto casual e ciabattone a forma di tigre ai piedi. Ma sul viso ha comunque un bel sorrisone: l’importante è che si sia rimessa in sesto dopo la malattia. La piccola Birdie invece ha in testa un grande fiocco leopardato. I temi animalier sono infatti molto amati da sua mamma.

Jessica con il marito Eric Johnson ha anche altri due figli. La primogenita Maxwell Drew ormai ha 7 anni, mentre l’unico maschio, il secondogenito Ace Knute, quest’anno ne ha compiuti 6.

Scritto da: la Redazione il 21/11/2019.