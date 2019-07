Jimmy Ghione risponde all’ex moglie. Tania Paganoni, da cui ha avuto due figli, Gabriele, 14 anni, e Federico, 9, sulle pagine di Oggi si è detta stanca e amareggiata per le sue esternazioni in merito alla loro separazione, avvenuta nel 2016. L’inviato di Striscia la Notizia nelle sue ultime interviste ha parlato ancora del suo dolore e della sofferenza provata. Il 55enne replica. Intervistato da Novella 2000 dice: “Soffrirò ancora per 20 anni e passa”. Nonostante sia felicemente fidanzato con Daria Baykalova, attrice 36enne. “E’ vero, sono innamorato”, conferma lui.

Quando gli si fa notare che l’ex moglie non ne può più di sentirlo lamentare, Jimmy Ghione sottolinea: “Preferisco parlare solo di me. E di me posso dire che soffrirò per altri 20 anni e passa”. “Io sono di quelli che credono che la famiglia sia un bene primario. Certo, nella vita e nella vita di tutte le coppie ci possono esser momenti difficili, bisogna fare squadra, bisogna lavorarci sopra. E se non si riesce rimane la sofferenza. E, ripeto, questa sofferenza mi rimarrà addosso per altri vent'anni“, aggiunge.

Tania forse ha già superato tutto: “Ripeto, non voglio entrare nei suoi pensieri, nelle sue intenzioni, ma ripeto invece che bisognerebbe dare più importanza al concetto di famiglia. Oggi basta che uno vada sui social, e per cento like in più abbandona la sua strada alla ricerca di un consenso virtuale, fittizio”.

Jimmy è comunque felice con Daria: “E’ stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei”. I due convivono. Il sentimento è forte: “Sì mi sono innamorato, è vero. Lei è russa, di San Pietroburgo, ma con origini siberiane, ha 36 anni ed è molto delicata nell’affacciarsi nella vita di un uomo come me, con due figli”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2019.