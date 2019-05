Jimmy Ghione e Tania Paganoni per il bene dei figli ritrovano la serenità. L’inviato di Striscia la Notizia e l’ex moglie, separati dal novembre 2016, si ritrovano al compleanno del figlio maggiore, Gabriele, che ha compiuto 14 anni. Posano vicino al ragazzo che ha davanti la torta di compleanno con le candeline ancora accese. Con loro c’è anche Federico, l’altro figlio di 9 anni, e Natalia Lollini, un’amica. Sono al ristorante Taverna Trilussa a Roma.

“Oggi compi 14 anni... e sono 14 anni che vivo per TE”, scrive Jimmy Ghione sul social. La dedica di compleanno al figlio Gabriele è toccante. E’ per il bene suo e dell’altro pargolo che il 55enne ha ritrovato armonia con Tania Paganoni, 42 anni, con cui è stato sposato per ben 14 anni. Quando lei gli ha detto addio, non è stato facile per il noto volto del tg satirico di Antonio Ricci.

“Una mattina, dal nulla, mi ha detto: ‘Jimmy, non sento più quello che sentivo prima’. Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane - aveva detto, confermando la separazione con la moglie Jimmy Ghione a Oggi - Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata. Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei”.

La ferita lasciata dalla rottura sembra sanata. Jimmy Ghione ritrova la serenità con Tania Paganoni. I due fanno tutto per il bene dei figli e al compleanno di Gabriele festeggiano insieme a lui.