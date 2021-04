Jo Squillo, l’infortunio all’Isola le ha cambiato la vita: 'Sempre dolore pazzesco’

La vita di Jo Squillo è cambiata in peggio, probabilmente per sempre, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2019. La cantante infatti fu protagonista di un brutto incidente. Si ruppe il piede. Da quel momento sono iniziati dei guai piuttosto seri. La sua postura si è modificata e l’ha costretta a muoversi in modo diverso. La cartilagine del ginocchio si è consumata in poco tempo e oggi per lei muoversi può risultare un’operazione molto, molto dolorosa. Le cure mediche non hanno dato risultati particolarmente brillanti. Lo ha raccontato ospite di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’. “Quando ti arriva la notizia che una parte del tuo corpo cede e non potrai mai più fare delle cose, è una cosa dolorosa”, ha fatto sapere la 58enne.

Ha così ripercorso la vicenda che l’ha portata ad avere un dolore fisico quasi costante. “E’ iniziato tutto da due anni fa quando mi sono rotta il piede all’Isola dei Famosi. Da li ho iniziato tante terapie, onde d’urto, risonanze magnetiche, riabilitazione. E’ da due anni che ho sempre la tendinite. Questo problema del piede ha cambiato la mia postura, ho usato troppo il ginocchio cantando e ballando e mi sono giocata la cartilagine”, ha spiegato.

Il dolore l’accompagna in molte attività quotidiane e questo è un grande problema. “Non avere più la cartilagine mi porta ad avere un male pazzesco”, ha sottolineato. Sta seguendo dei trattamenti, che però sono anche questi molto dolorosi soprattutto per chi, come lei, ha la fobia degli aghi. “Sto facendo delle infiltrazioni che sono dolorosissime, con un ago grandissimo. Io svengo, perché ho la fobia dell’ago”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 13/4/2021.