Jo Squillo e le vacanze esotiche in piena pandemia: 'Ho diritto di andare alla Maldive'

Jo Squillo in tv, si difende dalle accuse. Le sue vacanze esotiche in piena pandemia non sono passate di certo inosservate. E’ volata ai tropici e ha documentato tutto sul social, facendo esplodere la polemica. La cantante e conduttrice 58enne a Pomeriggio 5 sbotta: “Ho il diritto di andare alle Maldive!”.

Da Barbara D’Urso si parla dei vip che sono andati all’estero a divertirsi a Natale e a Capodanno, Jo Squillo però non ci sta. “Innanzitutto rivendico il diritto di fare quello che è possibile fare”, sottolinea. Poi aggiunge: “Mi tolgo dall’elenco dei vip in vacanza, io ero lì per lavoro. E’ il mio lavoro che faccio da venti anni: ho una trasmissione televisiva, produco tre programmi televisivi, sono andata a registrare due puntate del mio format, un programma che si occupa di moda. Lo vedrete tra poco in tv”.

“Sono anche una cantante - precisa ancora Jo Squillo - Vengo chiamata per fare degli spettacoli, concerti che in Italia non si possono fare. La mia agenzia ha organizzato e così ho portato la musica e il mio lavoro, quello che so fare. In più ho seguito tutte le regole e tutte le leggi per poter fare questa cosa in pura tranquillità. Ho fatto il tampone in entrare e in uscita, quindi sono assolutamente sicura di aver fatto tutte le cose possibili”.

Caterina Collovati l’ascolta, ma non è convinta e controbatte: “Ora l’elenco del tuo lavoro ci sta bene, ma proprio tu che sei così vicina a tematiche sociali e importanti, forse dovevi avere la sensibilità di non postare”. Jo si infuria: “Io pago dieci persone, do lo stipendio e devo aver la possibilità di fare quel che è possibile fare. Moralismo! L’Italia oggi è in fallimento e il vero problema è questo. Io ho fatto ciò che potevo fare… Che populismo!”.

“Il brutto esempio è il tuo. Se è vero che esiste una libertà esiste anche un’attenzione! Ci sono anziani che sono stati costretti alla solitudine!” , le precisa la Collovati. La cantante si arrabbia ancora: “Ma tu sei fuori! Il tuo moralismo supera la realtà! Io rivendico il diritto di poterlo fare, rispettando le leggi”. A riportare la calma ci pensa la D’Urso: “Jo si è spostata per lavoro. Parliamo di chi è andato in vacanza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.