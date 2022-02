Joe Bastianich, legatissimo a Nadia Toffa, debutta come inviato speciale de Le Iene

Joe Bastianich diventa una ‘iena’. L’ex giudice di Masterchef Italia e di Italia’s got talent da stasera, mercoledì 9 febbraio, debutta come inviato speciale de Le Iene, programma cult di Italia 1 firmato da Davide Parenti. L’imprenditore statunitense 53enne ha un legame speciale con lo show, grazie a una donna a cui era legatissimo, Nadia Toffa, scomparsa, dopo aver combattuto un'estenuante battaglia contro il cancro, il 13 agosto 2019, a soli 40 anni.

“Nadia Toffa è stata una ma grande amica. Una persona super elettrica, è stata un complice in tante cose che abbiamo fatto insieme”, aveva raccontato della storica inviata e conduttrice de Le Iene Joe poco dopo la sua morte. Forse è proprio pensando a lei e a quanto amasse la trasmissione che l’aveva resa famosa e per la quale lei si era spesa tantissimo, combattendo battaglie importanti contro soprusi e truffe, che ha deciso di diventare lui stesso una ‘iena’.

“Oggi essere inviato speciale de Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento, a cui voglio dedicarmi dando il 100 per cento. Tutto il resto fa e farà sempre comunque, parte della mia vita e di ciò che sono”, spiega Bastianich all’Ansa. "Vorrei portare una prospettiva diversa, nuova, toccando temi intensi, scomodi ma estremamente reali e attuali. Senza porci limiti. Abbiamo tante idee in mente, vediamo dove ci porteranno”, aggiunge. E conclude: “Seguo da sempre Le Iene. Cosa mi piace di più? Che è iconico e che come me vanno dritti alla verità, senza peli sulla lingua”.

Nessun accenno alla sua più cara amica che non c’è più e con cui più di una volta si è parlato di flirt: sarebbe stato superfluo. Joe si prepara per la sua ennesima avventura televisiva, stavolta in cabina di comando, al timone, ci saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Lui, con l’iconico completo nero, è pronto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2022.