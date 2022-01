Joe Bastianich svela: 'Mi sono vergognato di essere italiano’

Joe Bastianich non è sempre stato orgoglioso delle sue origini, anzi: le ha accettato solo col tempo. “Mi sono vergognato di essere italiano”, svela in un’intervista a Quotidiano Nazionale l’imprenditore, ristoratore, cantante, attore, ex giudice di Masterchef e Italia’s Got Talent 53enne.

Italoamericano nato ad Astoria, New York, da una famiglia di esuli istriani, Joe confessa: “E’ stata la mia infanzia a rendermi l'uomo che sono oggi. Anche se all'epoca mi vergognavo delle mie origini italiane e ho fatto di tutto per allontanarmi dalle mie radici, ho capito che quella strada era invece parte di me e l'ho accettata e seguita. Io sono un fiero prodotto dell’immigrazione”.

Bastianich, volto amato o detestato della tv, si definisce uno “vero e senza filtri”. E’ figlio di Felice Bastianich e Lidia Matticchio, la famosa Lidia Bastianich, scrittrice e lei stessa volto tv, sia negli States che in Italia. “Mia madre è una grande fonte di ispirazione per me. C'è sempre stata. Ho imparato tanto da lei, donna, chef, autrice, ristoratrice che con le sue forze è riuscita ad emergere in una durissima New York. Tra le tante, forse la lezione più grande è che impegno, costanza e duro lavoro sono gli ingredienti del successo", sottolinea Joe fiero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2022.